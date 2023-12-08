كراسي ضد الانفجار.. مواصفات المدرعة المصرية تمساح 6 بـ"إيديكس 2023"

كتب- محمد أبو بكر:

حقق الجناح المصرى فى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، جذبا لأنظار مختلف الحضور، من خلال حجم المعروضات العسكرية التى تم عرضها بشكل يليق بالصناعة الوطنية المصرية.

وحصل "مصراوي"، على معلومات حول العربة المدرعة تمساح 6، بتنفيذ القوات المسلحة المصرية.

ونُفذت المدرعة المصرية تمساح 6 على شاسيه من شركة "ني في ستار الأمريكية" بقوة دفع 4*4، مع نفخ ذاتي وسي تي أي إس، وموتور 370 حصان، وفتيس أوتوماتيك من شركة، وتتحمل العربية 7 أفراد في الخلف و 2 في الأمام، ولها حماية ضد الألغام حسب طلب العميل، وحماية جانبية بي أر 6.

ويمكن تطوير المدرعة من خلال إضافة عدد من أنظمة التسليح الاختيارية حسب طلب العميل، سواء " ويب إن ستيشن، أو طارة يدوي".

وتحتوي المدرعة على كاميرات جانبية تعرض أمام قائد المركبة ما هو حوله، إذا توجد شاشة أمام قائد المركبة يرى من خلالها كل ماهو حوله بنسبة 360 درجة، وشاشة أخرى أمام السائق مخصصة للقيادة في الليل أثناء إغلاقه الإضاءة، فهي للرؤية الليلية.

وتحتوي السيارة على كراسي مضادة للموجة الإنفجارية، من خلال ميكانيزم يمتص الطاقة الإنفجارية؛ لحماية ظهر الجالس عليها من الإنفجارات.

اقرأ أيضًا:

إيديكس 2023.. ننشر تفاصيل الجناح الإماراتي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

إيديكس 2023.. ننشر تفاصيل الجناح السعودي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

طائرات وأسلحة متنوعة.. ننشر تفاصيل الجناح الصيني بـ"إيديكس 2023"