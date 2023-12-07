وزير الإنتاج الحربي يتفقد أجنحة الشركات العالمية في "إيدكس 2023"

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قام وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، يرافقه عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بزيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات التصنيعية العسكرية المشاركة بمعرض الصناعات الدفاعية "إيدكس 2023".

وذلك للإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات حديثة في هذا المجال.

واستهل وزير الدولة بالانتاج الحربي، الجولة التفقدية بزيارة الجناح التركي بالمعرض، حيث قام بالإطلاع على معروضات شركة "ASELSAN" التركية، والتي تشارك بالمعرض لأول مرة بمنتجاتها الدفاعية المتنوعة كما تفقد معروضات شركة "OTOKAR"التركية وزار أيضا جناح شركة REPKON التركية، وقام الوزير كذلك بزيارة جناح شركة BERETTA الإيطالية وجناح شركتيّ "KNDS" و"Safran" الفرنسيتين.

كما جرت زيارة جناح شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، وشركة "جون كوكوريل" البلجيكية.

والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي - خلال الجولة - بممثلي هذه الشركات العالمية، وتم الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الشركات من تكنولوجيات في مجال التصنيع العسكري، مشيداً بمعروضات هذه الشركات وإمكانياتها التكنولوجية والفنية عالية المستوى.

وشدد على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استمرار تبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات، التي تعمل بها هذه الشركات، كما حرص على استعراض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة بمعرض "إيديكس 2023".

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير أعرب - خلال اللقاءات التي جمعته بممثلي الشركات التي قام بزيارتها - عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، كما دعا الشركات - التي قام بزيارة أجنحتها - لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي؛ للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.