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BBC

وزير الدفاع يتفقد أجنحة معرض "إيدكس 2023" والشركات العارضة

12:10 ص الخميس 07 ديسمبر 2023

الفريق أول محمـد زكي

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أ ش أ

قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بجولة تفقدية لأجنحة معرض الصناعات الدفاعية "إيدكس 2023"، والمرور على عدد من الشركات العارضة.

واستمع من ممثلي الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة في مجال الصناعات الدفاعية، معرباً عن تقديره للدول والشركات المشاركة بالمعرض.

واختتم القائد العام الجولة التفقدية بالإشادة بالإجراءات التنظيمية للمعرض، والقدرة على استقبال الأعداد الكبيرة من الوفود والزائرين المهتمين بالمجالات الأمنية والصناعات الدفاعية.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بالفريق جيل بويدفيزي المحافظ البحري الفرنسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط؛ حيث تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية .

وعقب اللقاء، قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض، اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة الصناعات الدفاعية.

هذا المحتوى من

Asha
الفريق أول محمد زكي معرض الصناعات الدفاعية إيدكس 2023 القوات المسلحة

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