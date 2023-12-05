"القومي للإعاقة" يتعاون مع "الداخلية" لتوفير إجراءات تيسيرية الجديدة لذوي الهمم

القاهرة - أ ش أ:

ذكر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنه تم التعاون مع وزارة الداخلية بعدد من الإجراءات التيسيرية الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم تنفيذها اعتبارًا من بداية ديسمبر الجاري بالمجان وعلى مستوى جميع المحافظات.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وتتضمن هذه الإجراءات استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر لذوي الإعاقة لمدة شهر.

وأضاف أنه الإجراءات تضمنت - أيضًا - فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وصرف الأدوية اللازمة لهم حال الاحتياج لها لمدة أسبوع من الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساءً.

وقالت المشرف العام على المجلس الدكتورة إيمان كريم إن المجلس يعمل على التعاون الدائم مع وزارة الداخلية في اتخاذ العديد من الإجراءات التيسيرية الخاصة بذوي الإعاقة، التي يتم إطلاقها تزامنًا مع الأيام العالمية المخصصة للاحتفال بهم وبكافة فئاتهم المتنوعة لاسيما اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي والإنساني من قبل وزارة الداخلية تجاه ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم والتيسير عليهم، منوهًا بأن ذلك يُعد التزامًا من الوزارات المعنية ومؤسسات الدولة بتطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

ولفتت إلى أن وزارة الداخلية تقدم مثل هذه الخدمات المختلفة على مدار العام، ولكن تقوم بإتاحتها بشكل مجاني لهم في الأيام الدولية التي يتم الاحتفال بهم خلالها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي وفق بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الداخلية ممثلة بقطاع حقوق الإنسان؛ لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات الشُرطية لهم، مشيدة بجهود وزارة الداخلية تجاه ذوي الإعاقة ودورها في دمجهم في جميع المناسبات والاحتفالات التي تنظمها، ومشاركتهم أحلامهم وآمالهم.