المرشح الرئاسي حازم عمر يكشف عدد التوكيلات والتزكيات التي جمعها

كتبت- داليا الظنيني:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه لايستطيع توقع نسبة التصويت التي سيحصل عليها في الانتخابات الرئاسية، لأنه يعتبر ذلك إصدار حكماً مسبقاً على اختيار الشعب المصري، لافتاً إلى أن لديه ثقة في استقبال الشارع لما يقدمه من برامج.

وأضاف "عمر"، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن حزبه لديه 48 نائباً في البرلمان مشيرًا إلى أنه حصل على تزكية 46 نائباً منهم.

وتابع: "أجرينا انتخابات حرة نزيهة والمعارضين هم من أشرفوا عليها وأسفرت النتيجة عن 64.8% قالوا نتقدم بالترشح ويجب أن يكون هناك التزاماً حزبياً"، وأكد أن عدم الالتزام الحزبي يستوجب وفقاً للائحة الداخلية للحزب حزمة إجراءات.

وأوضح أنه بالرغم من حصولى على التزكيات اللازمة من أعضاء مجلس النواب، إلاأنه توجه للتوكيلات الشعبية وإستطاع جمع 73 ألف توكيل في أقل من 72 ساعة.