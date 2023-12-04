حماس ترد على هجوم سمير غطاس

كتب- حسن مرسي:

رد مكتب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس على تصريحات المحلل السياسي سمير غطاس خلال استضافته في برنامج الحكاية مع عمرو أديب.

وهاجم المحلل السياسي سمير غطاس، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، أمس الأحد؛ قيادات حماس خارج غزة، مشيرًا إلى وجود استثمارات لأبناء هنية في تركيا وكذلك عدم سقوط شهداء من أسرة رئيس المكتب السياسي في حركة حماس.

وقال غطاس، إن أحد قادة حماس في بيروت يعيش في كنف حسن نصرالله يتحدث عن النضال، متابعًا: "اللي بره يتكلم على وسع، اللي بياكل الضرب مش زي اللي بيعده"، مضيفًا: حي الشجاعية الذي يديره وسام فرحات والذي أشرف على خروج الدفعة الثالثة من الأسرى تم تدميره بأكمله وسقط منه المئات من الضحايا للوصول إلى ذلك الشخص.

ولفت المحلل السياسي سمير غطاس، إلى أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس ترك غزة هو وأسرته دون مبرر، ويتم تداول صور له ولأسرته وهم في الدوحة وإسطنبول.