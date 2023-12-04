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BBC

طائرات وراجمات صواريخ.. ننشر 35 صورة لأسلحة معرض إيديكس 2023

04:32 م الإثنين 04 ديسمبر 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
  • عرض 35 صورة
    أسلحة معرض إيديكس 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ صباح اليوم الاثنين، فعاليات افتتاح معرض "إيديكس 2023" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقام الفعاليات داخل مركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية.

ورصدت عدسة مصراوي 35 صورة للمعرض، وبعض الأسلحة المتواجدة في المعرض.

وتنظم مصر معرض "إيديكس" كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

أسلحة معرض إيديكس 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسلحة الصناعات العسكرية

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