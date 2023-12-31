الطقس اليوم.. تكاثر السحب الممطرة الآن على الإسكندرية ومناطق أخرى

كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد) ومناطق متفرقة من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، في بيان اليوم الأحد، أن من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري.

كما يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتظل الأجواء باردة ليلًا.