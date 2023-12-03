أزمة الوفد.. الموافقة الرسمية على زيادة رواتب الصحفيين وبداية مرحلة جديدة من التفاوض



كتب- إسلام لطفي:

أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين أنه استلم خطابًا موقّعًا رسميًا من الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد، يقضى ببدء صرف مبلغ 800 جنيه زيادة دورية على رواتب جميع العاملين بداية من راتب شهر ديسمبر الجارى.

كما اتفق خلال أيام على جدولة صرف 900 جنيه خلال 6 أشهر حتى شهر يونيو 2024.

وأبدى البلشى استعداده الدائم للحضور فى أى وقت تحدده اللجنة النقابية حال الإخلال بأى اتفاق تم بين جميع الأطراف.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد قد عقدت اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر اجتماعها الاستثنائى الرابع، بحضور خالد البلشى نقيب الصحفيين، والدكتور وجدى زين الدين رئيس التحرير، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية، وعددٍ من أعضائها، وعدد كبير من الجمعية العمومية.

وأكد الدكتور وجدى أن الإدارة حريصة على زيادة الأجور أعلى من الحد الأدنى، الذى أقرته الدولة، مطالبًا بأهمية بدء تطبيق خطة التطوير الخاصة بالبوابة الإلكترونية، وضرورة وحدة وتكاتف العاملين بالمؤسسة للنهوض بها فى أقرب وقت ممكن.

وقدم الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية الشكر لخالد البلشى، والسادة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ومجدى البدوى رئيس النقابة العامة، والدكتور أيمن محسب، وقيادات المؤسسة والسادة أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء اللجنة النقابية، مؤكدًا أن الرهان الوحيد هو وحدة صف العاملين.

وتدين اللجنة النقابية كل التجاوزات، التى حدثت مؤخرًا ضد رئيس اللجنة النقابية وبعض أعضائها.