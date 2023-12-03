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BBC

سفير مصر في رومانيا: مشكلة واحدة واجهتنا في 3 أيام انتخابات رئاسية

04:39 م الأحد 03 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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كتب- مصراوي:

قال السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، إن وقت التصويت في رومانيا متزامن تقريبا مع توقيت القاهرة، وخلال يومي التصويت الماضيين لم تحدث أي مشكلات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه واجه اليوم واجهت مشكلة أمام أحد الناخبين، حيث تبين من معلوماته الشخصية أنه ليس لديه حق التصويت.

وأضاف أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للانتخابات، وكانت المشكلة عد ربط البطاقة بالإصدار، وتم حلها في السفارة بعد التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمكن المواطن من التصويت.

الانتخابات الرئاسية سفير مصر في رومانيا السفير مؤيد الضلعي الهيئة الوطنية للانتخابات

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