لحوم ومواد غذائية.. "الزراعة" توفر منتجات بأسعار مخفضة في هذه المناطق

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار اللحوم المجمدة في وزارة الزراعة تبدأ من 170 جنيهًا وتصل إلى 190 جنيهًا، بينما تبلغ أسعار اللحوم الضأن 135 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي الطازجة يبدأ سعرها بـ 225 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن أسعار العسل تبدأ من 70 وحتى 300 جنيه بأفضل جودة.

وأضاف "القرش" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الوزارة تطرح السلع بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتابع: سبب بيع منتجاتها بأسعار مخفضة يرجع لإنتاجها داخل مزارع الوزارة وبيعها دون حلقات وسيطة.

وأكد أنه تم فتح عدد من المنافذ وإطلاق مجموعة من المعارض الخاصة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" فى أكثر من مكان على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لدينا أكثر من 243 منفذا، و33 منفذ متنقل تحت تصرف الحكم المحلي.

ولفت إلى أن ذلك يساهم فى وجود بديل متاح أمام المواطن، حيث يتم وضع متوسط أسعار يقل عما هو موجود بالسوق بمقدار من 25% إلى 30% ونصل أحيانا لأكثر من ذلك، كما نساهم فى الإفراج عن الأعلاف خامات الأعلاف، مما ينعكس على استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة لزيادة عدد المنافذ وتكثيف المعروض، وفتح مجموعة من المعارض والأسواق الجديدة، وزيادة المعروض لأكبر قدر ممكن، لافتا إلي أن أسعار البيض يبلغ 120 جنيه للكرتونة.

المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بالقاهرة:

منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد - منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة - وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

منافذ بيع وزارة الزراعة بالإسكندرية:

- حي المنتزة- حي العجمي- حي العامرية - موقف المتراس- حي الجمرك - حي الإبراهيمية - منطقة ابو قير- منفذ بحري.