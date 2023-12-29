حصاد 2023.. تعرف على أبرز افتتاحات المتاحف والمناطق الأثرية



كتب- محمد شاكر:

شهد عام ٢٠٢٣ الذي يغادرنا بعد ساعات قليلة، الكثير من الأحداث والوقائع على مستوى الشأن الأثري.

وفيما يلي نستعرض أبرز الافتتاحات التي شهدها

العام لمشروعات الآثار والمتاحف.

• افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة القاهرة التاريخية (فبراير 2023).

• افتتاح ثلاثة مباني أثرية بشارع السيوفية بمنطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية: قبة علم الدين سنجر المظفر، سبيل يوسف بك الكبير، قبة الأمير علاء الدين أيدكن البندقداري (فبراير2023).

• إعلان الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير والذي تم بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي بمشاركة لجنة علمية تضم عدد من علماء المصريات بالجامعات المصرية وخمس متاحف أوروبية كبرى وهي متحف اللوفر بباريس، والمتحف البريطاني بالمملكة المتحدة، والمتحف المصري بتورين، ومتحف برلن بألمانيا، والمتحف الوطني للآثار في ليدن بهولندا (فبراير 2023).

• افتتاح سبيل أحمد أفندي سليم بحي السيدة زينب، وقبة الخلفاء العباسيين بحي الخليفة، بعد الانتهاء من أعمال ترميمهما وتطويرهما، وذلك في إطار مشروع انقاذ مائة مبنى أثري (أبريل 2023).

• افتتاح متحف قصر الزعفران الأثري بجامعة عين شمس، في إطار برتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة (مايو 2023).

• افتتاح مشروع تطوير وحماية جبانة الشاطبي الأثرية والذي تم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، بتنفيذ جمعية الآثار بالإسكندرية، وبتمويل من مؤسسة أ. ج لفنتيس A.G. LEVENTIS القبرصية (مايو 2023).

• افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعماره والذي تزامن افتتاحه مع الاحتفال بمرور 800 عام على ميلاد الظاهر بيبرس، وبعد مرور نحو 225 عام من الإغلاق (يونيو 2023).

• افتتاح مشروع ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش بن الفضل الشهير بمسجد "سيدي شبل الأسود" بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية (يونيو 2023).

• افتتاح رئيس مجلس الوزراء لمشروع ترميم برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري، وسور مجرى العيون، ومشروع ترميم ورفع كفاءة حصن بابليون ومشروع ترميم معبد بن عذرا اليهودى بمصر القديمة (أغسطس 2023).

• افتتاح جامع الأقمر بشارع المعز بعد الانتهاء من مشروع تطويره وترميمه (أغسطس 2023).

• افتتاح مشروع ترميم ديري مارجرجس "المجمع" والأنبا بسنتاؤس بحاجر نقاده بمحافظة قنا (سبتمير 2023).

• افتتاح مشروع ترميم جامع سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي (سبتمبر 2023).

• افتتاح مركز الزوار بسبيل الإمام الشافعي بجوار المسجد والقبة الضريحية للإمام الشافعي بالقاهرة (أكتوبر 2023).

• افتتاح رئيس مجلس الوزراء للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بعد الانتهاء من مشروع تطويره (أكتوبر 2023).

• إعادة افتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله (ديسمبر 2023).

• افتتاح المنطقة التجارية بالمتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف للأطفال (2023).