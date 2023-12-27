مصطفى الفقى: الظروف ستفرض على مصر أدوار أكبر الفترة المقبلة

كتبت - داليا الظنينى:

قال المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقى: إن الجديد من الأحداث يولد دائما من رحم القديم، مبينا أن مصر دولة عريقة وتتحمل مسئولية القضية الفلسطينية التى يعتبرها البعض قضية فلسطينية.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم الثلاثاء: إن السد الإثيوبى والأزمة السودانية وليبيا من أهم الأزمات التى تشغل العام المقبل.

وتابع الفقى: مصر تلعب دائما فى القضية الفلسطينية دور الشريك والوسيط والطرف، منوها أن الظروف سوف تفرض على مصر أدوارا أكبر فى الفترة المقبلة.

وواصل الفقى: مصر وأجهزتها الأمنيه لهم دور كبير وتاريخى فى دعم القضية الفلسطنية، موضحا أنه يجب على الإسرائيليين أن يعلموا جيدا أن أى حل تتوسط فيه القاهرة لا يجب أن يكون على حساب مصر.

وأكد الفقى أنه لابد من وجود قدر كبير من التفاهم العربى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك قضية وجود تمس العديد من الدول العربية لذلك يجب توحيد الجهود لتجنب الخطر.

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