إعلان

BBC

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب "الارتفاع القياسي" للأسعار

10:16 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت - داليا الظنينى:

كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وقال ميلاد خلال في مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، إن أسعار الذهب تعيش حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21، مبينا أن هناك عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير بهدف الاستثمار في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار، إضافة إلى الحروب فى منطقة الشرق الأوسط ، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع سعر الذهب عالميا بشكل غير مسبوق.

وأكد ميلاد، أن قرار حظر نشر أسعار الذهب، سيُسهم بشكل أو بآخر في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "من الوارد أن يصل جرام عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه".

أقرأ أيضا:

سمير فرج يتوقع انتهاء أزمة الملاحة في البحر الأحمر خلال أسبوعين

هاني ميلاد أسعار الذهب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات الاتحاد العام للغرف التجارية سعر جرام الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كبير مفاوضي الرئاسة: تنفيذ قرارات "كوب 28" يحتاج لمليارات الدولارات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
بعد قفزة الأسعار.. 55% نسبة المكسب من الذهب منذ اندلاع حرب غزة (تفاعلي)