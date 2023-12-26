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BBC

كبير مفاوضي الرئاسة: تنفيذ قرارات "كوب 28" يحتاج لمليارات الدولارات

10:24 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

السفير محمد نصر

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كتبت -داليا الظنينى :

كشف السفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة لقمة المناخ، عن آخر تطورات قرارات مؤتمر المناخ "كوب 28"، الذي عقد في الإمارات.

وقال نصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر المناخ كوب ٢٨، بنى قراراته على المؤتمر الذي كان في مصر وما قبله أيضا من مؤتمرات.

وأكد أن هناك ٢٨ بندا في المؤتمر يتم العمل عليهم جميعا، والتحويل يتم بصورة تدريجية خاصة أن الأمر يحتاج لمليارات الدولارات، وكل عام يحدث تقدم ملموس.

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السفير محمد نصر كبير مفاوضي الرئاسة قمة المناخ تنفيذ قرارات كوب 28

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