مصدر مسؤول يُعلق على "المبادرة المصرية" لوقف الحرب في غزة

القاهرة - مصراوي:

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري مسؤول تأكيده أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو "مقترح أولي".

وأوضح المصدر أنه سيتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف على المقترح.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن حكومة الحرب في إسرائيل اجتمعت، مساء الإثنين، لمناقشة الاقتراح الذي تقدمت به مصر لإنهاء الحرب في غزة.

وذكرت الصحيفة أن الاقتراح المصري، الذي اطلعت على نسخة منه، يعد "خطة السلام الأكثر شمولا" التي يتم اقتراحها على الطرفين في حرب غزة المستمرة منذ 11 أسبوعا.

ويشير المقترح إلى أنه في مرحلته الأولى، سيكون الهدف فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل. خلال هذا الوقت، سيتم إطلاق سراح 40 محتجزاً. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيراً فلسطينياً لديها. وسيلي ذلك، في المرحلة الثانية، إجراء حوار فلسطيني برعاية مصر.

وتنص المرحلة الثالثة بعد ذلك على وقف كامل لإطلاق النار واتفاق شامل بشأن تبادل المحتجزين والأسرى. وفي خطوة أخيرة، تسحب إسرائيل جيشها، ويتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم.

وفي ذات السياق، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، ما تردد عن رفض الحركة للمبادرة المصرية، موضحا أن قيادة الحركة، تسعى "بكل قوة لوقف العدوان" بشكل كامل، ومشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة".