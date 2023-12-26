"التموين": سيتم استيراد نحو 500 ألف طن سكر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

كتب- محمد سامي وأ ش أ:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستستورد كمية تترواح بين 400 و500 ألف طن سكر وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر دون الاعتماد علي القطاع الخاص.

وأضاف المصيلحي - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أن الوزارة ستقوم بالشراء في وقت هبوط الأسعار العالمية من خلال شركات السكر التابعة لها، مشيرا إلى أن شركة الدقهلية للسكر أعلنت أمس عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام.

وأوضح أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويا نحو 3.2 مليون طن سنويا فيما يترواح حجم الاستهلاك بين 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا تضم نحو 800 ألف طن سكر قصب من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.