رئيس "اقتصادية قناة السويس": تعاقدنا مع شركات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر

كتب- نشأت علي:

أعلن وليد جمال، رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، أن هناك تعاقدات مع شركات على مشروعات لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتم إعداد البنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، وممثلين عن وزارتي الكهرباء والبترول.

وأكد جمال أن العام المقبل سيكون هناك تموين للسفن بالوقود الأخضر، مشيرًا إلى أن هناك خطة لوجود مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لتموين السفن والتصدير، فضلًا عن تحويل السيارات إليه بدلًا من الغاز.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس: بعض الشركات المصرية تطلب منتجًا أخضر لبعض الصناعات بالوقود الأخضر والأمونيا، مشدداً على أهمية وجود حصة لمصر في صناعات الهيدروجين الأخضر، باستخدام تحلية مياه البحر، وهذه المصانع تخلق فرص عمل كبيرة وتدريب وتوطين ونقل التكنولوجيا.

وكشف جمال توقيع اتفاقيات مع شركتَين صينيتَين لعمل مشروعات جديدة، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الرمادي والتحول لشركات مصرية للهيدروجين الأخضر بدلًا من الهيدروجين الرمادي أو إنتاج الأمونيا الخضراء لتموين السفن.

ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس إلى أهمية إصدار القانون كأساس تشريعي يساعد الشركات الوطنية للتحول إلى الهيدروجين الأخضر وزيادة المشروعات والاستثمارات الأجنبية وتنفيذ المشروعات لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتقديم الحوافز للمستثمر المحلي أو الأجنبي.