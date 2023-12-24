حددتها الأرصاد.. مناطق تتعرض لشبورة كثيفة وأمطار غدًا



كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا الإثنين، حيث يشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الإثنين طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبًا، إضافة إلى نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 22 والصغرى 15، والسواحل الشمالية الغربية 22 و14.