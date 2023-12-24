بينها الخبيزة.. قومي البحوث يحدد أفضل الأغذية والمشروبات للوقاية من نزلات البرد

القاهرة- أ ش أ:

حدد الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث أفضل الأغذية والمشروبات الصحية المناسبة لفصل الشتاء للوقاية من حالات الإصابة بنزلات البرد والإصابة بالأنفلونزا وللمحافظة على الجسم دافئا وإمداده بالطاقة اللازمة .

وأوصى حسونة - في تصريح اليوم - بشرب مجموعة من المشروبات الساخنة وتناول بعض الأغذية التي تساعد على دفء الجسم ومنها الخضروات والفواكه الموسمية التي تتميز بطازجتها ونكهاتها وتوافر العناصر الغذائية بها التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء.

كما أوضح أن تناول هذه الأغذية يعد أفضل طريقة للتكيف مع تغير الطقس وتعزيز جهاز المناعة، مثل الخضروات الجذرية ومنها الفجل واللفت والقلقاس والبطاطا الحلوة والتي تكون مهمة في فصل الشتاء لأنها تساعد الجسم على إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي وتأخذ وقتا أطول في الهضم ويمكن ان تساعد في رفع درجة حرارة الجسم.

وأكد أهمية تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والخبيزة والتي تعتبر مصادر غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساهم في الوقاية من نزلات البرد، بالإضافة إلى تناولالفاكهة الحمضية مثل البرتقال واليوسفي، والجريب فروت والجوافة التي تتميز بارتفاع محتواها من فيتامين ج.

وأضاف أن الفاكهة الحمضية تتميز بأنها تقاوم البرد، حيث يعمل فيتامين ج على تعزيز جهاز المناعة ويحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تكافح الالتهابات والتغلب على العدوى الميكروبية.

وأشار إلى أهمية تناول الموز في فصل الشتاء الذي يحتوي على فيتامين ب والماغنسيوم الذي يساعد الغدد التي تنظم درجة حرارة الجسم على القيام بوظيفتها كما يحتوى الموز على عنصر البوتاسيوم الذى يعمل على خفض ضغط الدم.

وأوصى حسونة بتناول الفاكهة الجافة مثل القراصيا والتمر والتين والتي تعمل على توليد الطاقة في الجسم ويجب تحديد الكمية المتناولة من هذه الأنواع،الى جانب تناول الشوفان الذي يعتبر من الحبوب الكاملة ويحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تكون الألياف الغذائية و الذى يشعر من يتناوله بالشبع والدفء لمدة أطول وهو يعمل على خفض مستوى الكولسترول في الدم، ويقي من حدوث الإمساك.

وأكد أهمية البيض الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تكوينها ويعتبر مصدرا للطاقة فيحفظ الجسم دافئا ويحتوى على حوالي 12% بروتين بالإضافة إلى محتواه من الحديد والزنك والفيتامينات ويمكن للبيض مساعدة الجسم في مقاومة العدوى.

ولفت إلى أن الأغذية الغنية بالحديد مثل الكبدة والبيض واللحوم الحمراء الخالية من الدهون تعتبر مصادر جيدة للحديد الذى يعمل على الوقاية من أمراض الأنيميا وأمراض نقص الحديد التي يشعر المصابين بها بالبرودة في اليدين والقدمين، حيث يحمل الحديد الأوكسجين الى جميع أجزاء الجسم وهو عنصر مهم في تعزيز مناعة الجسم.

وبالنسبة للمشروبات المهمة في الشتاء، أوضح أستاذ التغذية أهمية تناول مشروب القرفة الذي يتميز باحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض مستوى سكر الدم كما يعمل على زيادة التمثيل الغذائي وبذلك تحافظ على الجسم دافئا.

ونوه بأن مشروب السحلب لذيذ الطعم وغني بالمواد النشوية ويضاف له المكسرات وجوز الهند فهو منشط عام للجسم، ومقوي للدورة الدموية، مما يجعل من يشربه يشعر بالدفء وذلك لاحتوائه على مواد تمنح الجسم الطاقة والتدفئة، مؤكدا أهمية تناول مشروب الزنجبيل في الشتاء خاصة وأنه مفيد لصحة الجهاز الهضمي، كما يعمل على توليد الطاقة والشعور بالدفء وإذابة الدهون المتراكمة في النسيج الدهني في الجسم.

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