عودة حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني للعمل بعد تعطلها بسبب حالة انتحار

عادت حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني إلى العمل من جديد، بعد توقفها لدقائق في محطة مترو فيصل، لوجود حالة انتحار لشاب أسفل عجلات قطار المترو.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا يفيد بتوقف حركة سير المترو، وذلك عقب العثور على جثة شاب أسفل مترو محطة فيصل بالخط الثاني بمحافظة الجيزة، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وانتقلت قوة من رجال الأمن وتم انتشال الجثمان من أعلى شريط السكة الحديد، وإعادة الحركة عقب توقفها لدقائق إثر وقع الحادث.