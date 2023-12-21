أبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال وأمطار

كتب - محمد أبو بكر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد عدد من الظواهر الجوية المختلفة بأنحاء الجمهورية.

وأضافت الأرصاد، وفق بيانها، أنه يتواجد بحالة الطقس اليوم الخميس، شبورة مائية من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنه يتواجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.