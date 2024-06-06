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الأزهر يقدم مليون و٦٠٠ ألف جنيه إعانات لضحايا معدية "أبو غالب"

11:15 م الخميس 06 يونيو 2024

الأزهر يقدم مليون و٦٠٠ ألف جنيه إعانات لضحايا معدي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورافقه وفد أزهري، واجب العزاء، لأسر ضحايا معدية أبو غالب بالمنوفية،

وسلم لكل أسرة من أسر الضحايا مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، بواقع مليون و٦٠٠ ألف جنيه، من إدارة الحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر.

وأبلغ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عزاء فضيلة الإمام الأكبر لأسر الضحايا، وأنه يدعو لهم بأن يربط على قلوبهم على مصابهم الجلل، مضيفا إن الله إذا حب عبدا ابتلاه، وهذا المصاب لرفع أجورهم وزيادة ثوابهم، سائلا الله- عز وجل- أن يربط على قلوبهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب أسر الضحايا عن شكرهم للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر، على هذه اللفتة الإنسانية، وأنهم يقدرون اهتمام فضيلة الإمام الأكبر ونظرته لهم في ظروفهم التي يمرون بها، داعيين له بدوام الصحة والعافية.

الشيخ أيمن عبدالغني قطاع المعاهد الأزهرية ضحايا معدية أبو غالب مشيخة الأزهر
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