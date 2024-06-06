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القاهرة تسجل 41 درجة.. الأرصاد تحذر طقس الجمعة وتوجه نصائح مهمة للمواطنين

09:52 م الخميس 06 يونيو 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا الجمعة ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة لـ 46 درجة في جنوب الصعيد.

كما توقعت استمرار تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كافة الأنحاء و من المتوقع أن تسجل القاهرة غدًا الجمعة 41 درجة، وتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى لتسجل القاهرة درجات تقترب من حاجز 30 درجة.

تعليمات الأرصاد الجوية خلال ارتفاع درجات الحرارة:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- استخدام أغطية الرأس.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

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