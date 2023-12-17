في حاجة غلط.. أحمد موسى: "حماية المستهلك" وجه ضربة قوية لمحتكري البصل

كتبت- داليا الظنيني:

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب ضبط أطنان من البصل قبل تداولها بالأسواق في محافظة الجيزة، مشددًا على أن ما يقوم به التجار واحتكارهم للسلع سواء بصل أو أرز أو سكر هو متاجرة بـ"قوت الشعب".

وأضاف "موسى"، في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن جهاز حماية المستهلك وجه ضربة قوية لمحتكري البصل وضبط نحو 4 آلاف طن بصل في المنصورية بالجيزة، مشددًا على أنه لابد من محاسبة هؤلاء.

وأوضح أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بوقف تصدير البصل من أجل المواطن، مناشدًا الحكومة بتفعيل الإجراءات الاستثنائية ضد محتكري البصل.

وأكد موسى، أنه لابد من اتخذا الإجراءات الكاملة في هذا السياق، قائلا:"والله البصل كان بيترمي زمان، النهاردة الناس بتدور عليه بعد ما وصل إلى 40 و50 جنيها وزيه زي السكر والأرز، رغم أن مصر دولة منتجة للأرز، وده بيأكد أن في حاجة غلط".

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