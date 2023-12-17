"شراقي": إثيوبيا بدأت الاستعداد للملء الخامس مع موسم الأمطار المقبل

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، انتهاء الملء الرابع لسد النهضة في موسم الأمطار في 9 سبتمبر الماضي.

ولفت شراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن إثيوبيا قامت بفتح بوابتين منذ شهر ونصف لمرور المياه من أجل تجفيف الممر الأوسط لسد النهضة.

وأشار أستاذ الجيولوجيا، إلى توقف مرور المياه من أعلى الممر الأوسط لـ سد النهضة بالأمس تمهيدًا واستعدادًا لبدء عمليات التعلية مطلع يناير المقبل لكي يكون مساوٍ لجانبي السد ومن ثم البدء مع موسم الأمطار المقبل للملء الخامس.

وأوضح الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إجمالي ما يحتويه سد النهضة من المياه المخزنه بلغ 31 مليار متر مكعب، متوقعًا توقف إثيوبيا عن الملء الرابع خلال 10 أيام إلى أسبوعين.

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