"رئيس بعثة العربية": هذا سبب موقف الدول الممتنعة عن التصويت لوقف إطلاق النار بغزة

كتبت -داليا الظنينى:

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة لديها ١٣ عضوًا بمجلس الأمن صوتوا لصالح وقف إطلاق النار ضد غزة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة حاولت تقديم تعديل على قرار وقف إطلاق النار فى غزة ووصفت حماس بمنظمة إرهابية.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية، أن ١٥٣ دولة صوتوا لصالح وقف إطلاق النار فى غزة، مما يعبر عن الغضب الدولى من الانتهاكات الإسرائيلية.

ونوه عبد الفتاح، إلى أن مصر تجرى مشاورات حاليًا حول مشروع قرار بالأمم المتحدة يسعى لتغيير الموقف الإسرائيلي والأمريكي.

وأشار رئيس بعثة الجامعة العربية، إلى أن الدول الممتنعة عن التصويت لصالح وقف إطلاق النار فى غزة تحاول فقط تجنب الدخول فى صدام مع أمريكا وإسرائيل.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

دار الإفتاء تعلن غدًا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة 1445هجريا

"الأرصاد" تُحذر من حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار متفرقة وسحب