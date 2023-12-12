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BBC

وزير التموين: احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر.. والزيت 6 شهور

02:22 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

الدكتور علي المصيلحي

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القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية "آمن ويكفي عدة شهور".

جاء ذلك في تصريح للوزير على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للاغذية والمشروبات "فود إفريقيا" المقام في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر الحالي، بمركز مصر للمعارض.

وأضاف أن احتياطي القمح يكفي نحو 4.8 شهرا، فيما بلغ احتياطي مصر من الزيوت يكفي 6 شهور والاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 7.8 شهر.

هذا المحتوى من

Asha
علي المصيلحي وزير التموين احتياطي القمح الزيت

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