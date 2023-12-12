وزير التموين: احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر.. والزيت 6 شهور

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية "آمن ويكفي عدة شهور".

جاء ذلك في تصريح للوزير على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للاغذية والمشروبات "فود إفريقيا" المقام في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر الحالي، بمركز مصر للمعارض.

وأضاف أن احتياطي القمح يكفي نحو 4.8 شهرا، فيما بلغ احتياطي مصر من الزيوت يكفي 6 شهور والاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 7.8 شهر.