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BBC

اللجان تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الأخير

08:59 ص الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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كتب- محمد نصار:

فتحت اللجان الانتخابية في جميع المحافظات، أبوابها لاستقبال الناخبين، في اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر.

ويُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

الانتخابات الرئاسية اللجان الانتخابية الناخبين الانتخابات الرئاسية 2024

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