برلمانية تشيد بدعم الرئيس السيسي لقضايا العمل والعمال

كتب- سامح سيد:

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة النائبة سولاف درويش رئيس النقابة ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جمعيتها العمومية العادية وذلك بنادي مصر للتأمين، بحضور قيادات من رؤساء النقابات العامة ونواب برلمان.

وناقشت الجمعية بعض الموضوعات التنظيمية وألقت النائبة سولاف درويش كلمة وجهت فيها التحية والتقدير إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية على دورهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين.

كما هنأت "درويش" من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة عرس ديمقراطي، شارك فيه الشعب المصري مجددا الثقة في الرئيس السيسي، لحفاظه على الأمن القومي للبلاد في الداخل والخارج وكذلك توفير الحماية الاجتماعية لعمال مصر.

وجددت النائبة سولاف درويش باسم جموع العاملين والأعضاء بالنقابة العامة ولجانها الفرعية بالمحافظات العهد بمواصلة العمل والإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي موجهة كل التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الدائم على دعم كل القضايا المتعلقة بملفات العمل والعمال والإنتاج.