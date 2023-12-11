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BBC

عبدالسند يمامة: لا توجد أي شكاوى بشأن الانتخابات الرئاسية

10:26 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يُدلي بصوته في الان

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كتبت- داليا الظنيني:
قال عبد السند يمامة، المرشح للانتخابات الرئاسية، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية جيد للغاية، ولا توجد أي مشاكل أو شكاوي حول العملية الانتخابية، وبإذن الله نستكمل اليوم الثالث لاستكمال الانتخابات، ومن ثم يتم فرز الأصوات، والإعلان عن النتيجة الانتخابية.

ودعا "يمامة"، في تصريحات لفضائية "ten" ببرنامج "بالورقة والقلم"، المواطنين إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية بكثافة، وحسن الاختيار ما بين البرامج الانتخابية للمرشحين.

وأشار المرشح للانتخابات الرئاسية، إلى أن برنامجه طرح حلا للمشاكل الاقتصادية للدولة المصرية بصورة علمية وبتحليل علمي، وكيف ستكون مصر بعد الانتخابات حال فوزه بالانتخابات.

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