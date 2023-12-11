"المركزي لمتبقيات المبيدات" يستقبل 22 متدربًا من 12 دولة إفريقية

كتب- أحمد مسعد:

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ٢٢ متدربًا يمثلون ١٢ دولة إفريقية؛ للتعرف على الدور الذي يقوم به المعمل في مجال سلامة الغذاء، ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه لهم وزارة الزراعة ممثلة في المركز المصري الدولي للزراعة والعلاقات الزراعية الخارجية، في مجال المكافحة المتكاملة للآفات.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار خطة الدولة لدعم وتطوير علاقات التعاون الزراعي العلمي والفني بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

وأشارت عبد اللاه إلى الدور الرائد للمعمل، في مسايرة الاتجاهات الحديثة في التعامل العملي مع متبقيات المبيدات وإيجاد الحلول المناسبة للسيطرة عليها والتخلص منها؛ من أجل الحفاظ على صور الحياة المختلفة.

وأوضحت مدير المعمل أن اللجنة الفنية التي أعدت البرنامج التدريبي للأشقاء الأفارقة، كانت حريصة على إدراج هذه الزيارة ضمن الزيارات العملية التي تخدم البرنامج؛ وذلك على ما ورد في تسجيل الانطباعات عن الزيارات التي تمت من قبل لمبعوثي المركز لنفس الدورة.

واستعرضت عبد اللاه، خلال تفقد المتدربين أقسام المعمل المختلفة، دور المعمل في مجال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة وما يقدمه من دور مهم في مجال سلامة الغذاء والصادرات المصرية وما يقدمه أيضاً من الناحية البحثية والإرشادية لدعم المنتجين والمصدرين، واستعرض باحثو المعمل الدور الذي يقوم به كل قسم في هذا المجال.