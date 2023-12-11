نشرة منتصف الليل| أمطار غزيرة خلال ساعات .. وانتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ٦٣م٢ : ٩٣م٢، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة والذي يشهد أمطار غزيرة إلى متوسطةـ وانتهى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بغلق لجان التصويت في الـ9 مساء اليوم

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

"الأعلى للإعلام": تحقيق عاجل مع موقع "صحيح مصر" وإبلاغ النائب العام

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراء تحقيق فوري مع المسئولين عن موقع "صحيح مصر" وإحالتهم إلى النائب العام، حال ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المجلس منذ قليل: تلقى المجلس اليوم عدة شكاوى بقيام هذا الموقع بنشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقاً لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي، ولم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات، حتى لو كانت غير مرخصة من المجلس.

وذكرت الشكاوى أن هذاالموقع يقوم بارتكاب كافة المخالفات التي تتنافى مع الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، وكذلك المعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات.

20 ألف متابع.. غرفة عمليات التنسيقية: رصدنا إقبالًا كثيفًا بمعظم المحافظات.. ولا توجد مخالفات

تتابع غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية من خلال فريق عمل يرصد على أرض الواقع العملية الانتخابية ويبلغ عدده نحو ٢٠ ألف متابع من أعضاء التنسيقية ومتطوعين، ويُجرى ذلك بتنسيق مع غرف عمليات أخرى؛ يغطون كل اللجان على مستوى الـ٢٧ محافظة، وبعمل مستمر على مدار الساعة؛ للرصد والمتابعة والتأكد من تطبيق كل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد بيان التنسيقية كثافة الإقبال في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية، وانتظام سير العملية الانتخابية، دون أية مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

أمطار وسيول.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

الإسكان تبدأ حجز شقق جديدة الأحد المقبل- أماكن ومواصفات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ٦٣م٢ : ٩٣م٢، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (www.hdb–reservation.com).

مبادرة "ابدأ" تكشف عن سبب الإقبال الكثيف للمصريين في الانتخابات الرئاسية

أشادت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالمشهد الانتخابي المشرف للانتخابات الرئاسية، والذي يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية بهذا الاستحقاق الانتخابي الأهم؛ حيث شهدت اللجان الانتخابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية إقبالًا وتوافدًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وذكرت المبادرة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذا المشهد الديمقراطي، الذي حرص فيه المواطنون على أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم، يؤكد ثقتهم في مؤسسات الدولة وحياديتها، وأن الشعب المصري هو من سيحدد رئيسه القادم لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.