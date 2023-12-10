مصطفى بكري عن الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع: مشهد يدعو للفخر

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالمشهد الانتخابي أمام لجان الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية في يومها الأول، قائلا: المشهد يدعو للفخر، نحن أمام شعب متحضر لديه وعي وفكر.

وأضاف بكري، خلال تقديمه التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية عبر فضائية صدى البلد، أن المشاهد التي رصدناها اليوم؛ تعبر عن مرحلة جديدة لها أسبابها ورؤاها وأطروحاتها المستقبلية.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن مصر تواجه الآن تحديات غير عادية ويستطيع أي مواطن أن يدرك حجم تلك التحديات ويدرك من خلال حسه الوطني حتمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

...