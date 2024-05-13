21 صورة ترصد الإقبال الكثيف لمؤتمر اتحاد القبائل العربية

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

ينطلق بعد قليل، مؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري، والذي يسلط الضوء على دور الاتحاد والإعلان عن خطة العمل المستقبلية.

ويعقد المؤتمر في منطقة المنصورية بالجيزة، ويشارك في المؤتمر قيادات الاتحاد وعدد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة، بما في ذلك البرلمانيين ورؤساء الأحزاب.