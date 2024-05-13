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BBC

21 صورة ترصد الإقبال الكثيف لمؤتمر اتحاد القبائل العربية

06:05 م الإثنين 13 مايو 2024
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 21 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية

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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- إسلام فاروق:

ينطلق بعد قليل، مؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري، والذي يسلط الضوء على دور الاتحاد والإعلان عن خطة العمل المستقبلية.

ويعقد المؤتمر في منطقة المنصورية بالجيزة، ويشارك في المؤتمر قيادات الاتحاد وعدد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة، بما في ذلك البرلمانيين ورؤساء الأحزاب.

مؤتمر اتحاد القبائل العربية القبائل العربية الأحزاب مصطفى بكري سيناء
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بآيات من القرآن الكريم.. بدء مؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري - (صور)

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