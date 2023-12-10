حملة المرشح السيسي تثمن حرص مؤسسات حقوق الإنسان الدولية على مراقبة العملية الانتخابية



(أ ش أ):

ثمنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حرص مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المختلفة على مراقبة العملية الانتخابية باللجان الفرعية في كافة المحافظات بداية من الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط حشود كبيرة من الناخبين.

وأكدت الحملة أن هذا الحجم من المشاركة الدولية في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 يعكس حرص مصر على خروج الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.