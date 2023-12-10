رئيس جامعة عين شمس: المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية تحفظ مكتسبات البلد

كتب- عمر كامل:

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، على ضرورة المشاركة الإيجابية في الحدث الديمقراطي الخاص بالانتخابات الرئاسية.

وأهاب ضياء الجامعة بكافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وأبنائها الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية حفاظاً على مكتسبات بلدنا الحبيب، وتفعيلاً لإطر الديمقراطية ورسم صورة حقيقية لمستقبل وطننا العزيز مصر أمام المجتمع الدولي.

وقال إن مشاركة جامعة عين شمس العريقة فى الإنتخابات الرئاسية يعكس مدى وعى المجتمع الجامعى وقدرته على الاختيار السليم ويأتى تأكيداً على دور الشباب في بناء المستقبل تعزيزاً للوعى الوطنى وتحفيزاً على المشاركة والشعور بالمسئولية المجتمعية.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها؛ لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بتصويت ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقًا لقاعدة البيانات.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

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