حدث في 8 ساعات| مصر تواصل استقبال مصابي غزة.. وتغيير جديد في مواعيد تخفيف الأحمال

كتب- عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفاصيل الحرب الدائرة بين إسرائيل وغزة ومحاولات التهدئة، واستقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء الحكومة اللبنانية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

انطلاق القافلة الثانية لحياة كريمة لدعم أهالي فلسطين في قطاع غزة

تستكمل مؤسسة حياة كريمة جهودها لدعم القضية الفلسطينية، حيث أعلنت المؤسسة تحرك القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم السبت إلى ميناء رفح البري، والتي تضم 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.

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انقطاع الكهرباء.. تغيير جديد في مواعيد تخفيف الأحمال اليومية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أن خطة تخفيف الأحمال يتم تحديد مواعيدها ومواقيتها كل يوم على حدة.

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الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ الجيش الثاني الميداني لأحد الأنشطة التدريبية

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية الذي نفذته إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني وعناصر من القوات الخاصة وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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الجيش الثالث الميداني ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان -صور

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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وزير الصحة يوجه بتوفير أطراف صناعية لمصابي غزة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صباح اليوم السبت، مستشفى بئر العبد النموذجي، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصابين من الأشقاء الفلسطنيين، وذلك في مستهل زيارة الوزير لمحافظة شمال سيناء.

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الرئيس السيسي يلتقي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير علي الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة.

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بتوجيهات السيسي.. وزير الصحة: نوفر دعمًا كاملًا لاستقبال مصابي غزة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الكوادر الطبية المصرية، تنفذ عملًا بطوليًّا في التعامل مع مصابي قطاع غزة الذين استقبلتهم مصر خلال اليومين الماضيين.

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صرف 35% من مقررات تموين شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات التموين عن شهر نوفمبر الجاري حتى الآن.

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