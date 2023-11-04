وزير الصحة يوجه بتوفير أطراف صناعية لمصابي غزة

الجيش الثالث الميداني ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صباح اليوم السبت، مستشفى بئر العبد النموذجي، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصابين من الأشقاء الفلسطنيين، وذلك في مستهل زيارة الوزير لمحافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مدى توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ووصول المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تحدث مع المصابين، واطمأن على حالاتهم الصحية، ومدى توافر جميع احتياجاتهم، موجها بتقديم كل سبل الدعم الطبي للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن المصابين من الأشقاء الفلسطينيين وجهوا الشكر لمصر وقيادتها وشعبها، وأطقمها الطبية، لحسن الاستقبال وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

وأكد "عبد الغفار" خضوع 5 حالات لعمليات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات، ما بين (استكشاف جراحي وصدري، وكسور، وفقدان أطراف).

ونوه "عبد الغفار" بأن الوزير شدد على توفير أطراف صناعية للمصابين، وأن يتم عمل مناظرة لجميع الحالات، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة فورا وفقا للحالة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

كما نوه المتحدث الرسمي، بأن إحدى الحالات المصابة طالبت الوزير بنقل أحد أقاربها من مستشفى العريش إلى مستشفى بئر العبد، حتى تكون بجوارها وتطمئن عليها، ووافق الوزير فورا على طلبها، ووجه بضرورة تكثيف خدمات الدعم النفسي للناجين والناجيات.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء.