بتوجيهات السيسي.. وزير الصحة: نوفر دعمًا كاملًا لاستقبال مصابي غزة

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الكوادر الطبية المصرية، تنفذ عملًا بطوليًّا في التعامل مع مصابي قطاع غزة الذين استقبلتهم مصر خلال اليومين الماضيين.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مؤتمر صحفي، عقده في سيناء خلال اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة توفير كامل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لاستقبال أضعاف الحالات التي تُستقبل بشكل يومي، حيث يوجد استعدادات كبيرة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة.

ولفت إلى أن الوزراء تعمل أيضًا على علاج الجانب النفسي، قائلًا: تعاملت مع كثير من المصابين وما يمرون به من معاناة نفسية لا تقل عن المعاناة الطبية.

وتابع: نفرز الحالات منذ اللحظة الأولى لدخولهم الأراضي المصرية ومن ثمَّ نقلها حسب المستشفيات ومدى توافر الإمكانيات اللازمة للتعامل معها.