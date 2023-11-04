مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة الخميس المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن عقد مؤتمر صحفي بمقر الحزب الرئيسي، الخميس المقبل.

وقال "يمامة" في بيان السبت، إنه سيتوجه خلال المؤتمر بخطاب سياسي للشعب المصري، يُبين أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملًا.

وأضاف أن البرنامج الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أنه يركز في البرنامج على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.

ولفت إلى أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في جميع المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه، متوقعًا أن يلاقي البرنامج قبولًا لدى أبناء الشعب المصري العظيم.

وأضاف أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون إمَّا بالانتماء الأسري والعائلي وإمَّا بالفكر والمحبة للوفد الذي يمثل جزءً كبيرًا ومهمًا من تاريخ مصر.

ومن ناحيته قال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إنَّه تم الإعداد والتجهيز للمؤتمر الصحفي لمرشح الوفد الدكتور عبد السند يمامة وإعداد البرنامج الزمني لانطلاق الحملة رسميًّا يوم الخميس المقبل تزامنًا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.