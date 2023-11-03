125 قرشا زيادة في بنزين ٩٢.. والسيسي يرفض زيادة السولار حرصا على محدودي الدخل

كتب- محمد سامي:

تبدأ الحكومة في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بعد رفعها ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

وحرصا على محدودي الدخل؛ رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب الحكومة بتحريك سعر السولار، موجها الحكومة بترشيد الإنفاق على الوقود بنسبة 50%.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، الأمر الذي يهدد بحدوث أزمة عالمية نتيجة انخفاض إمدادات الوقود التي تتزايد كل لما طال أمد الحرب على قطاع غزة، وحجم الصراع الحالي واحتمالية انتقاله إلى مناطق أخري في المنطقة العربية والإقليمية، مما قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 150 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 90 دولارًا حاليا، وفقا للخبراء.

وتأثرت مصر خلال العام الحالي بالأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك الاضطرابات في سلسل التوريدات العالمية التي حدثت في سنوات كورونا، وساهمت في زياردة التحديات الاقتصادية، وتراجع أسواق المال العالمية، وارتفعت مستويات العجز المالي والدين العالمي، واعتمدت معظم البنوك المركزية في العالم سياسات نقدية متشددة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتبعات الاقتصادية السلبية، بما في ذلك الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى زيادة أعباء خدمة الدين.