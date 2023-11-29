إبراهيم عيسى: مصر تتعامل مع أزمة غزة باهتمام أكبر من التعامل مع طنطا

كتب - مصراوي:

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي ولا تزال هي الأهم للشعوب العربية، قائلا: "فلسطين في قلب كل عربي مش قضية كل عربي فقط، ومصر تتعامل مع غزة باهتمام أكبر من التعامل مع طنطا".

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اختلاف وجهة نظره مع الرأي الناصري والقومي المطالب بالحرب على إسرائيل لا يعنى السكوت أمام إسرائيل، معقبا: محدش بيقول نسكت لإسرائيل ولكن لازم نعرف ان الفعل الخاطئ أسوأ من اللا فعل".

وتابع: الأداء الناصري حول القضية الفلسطينية انتهى إلى الهزيمة والأداء العروبي وكل الأنظمة القوميين العرب والناصريين اللي أيدوها سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق رفعت الشعارات ومعملتش حاجة لفلسطين، مطالبا من يتحدث بضرورة محاربة إسرائيل بالنظر الى موازين القوى والواقع العربي الراهن اقتصاديا واجتماعيا.