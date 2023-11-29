فريد زهران: الحركة المدنية شهدت خلافات بسبب انتخابات الرئاسة.. فيديو

كتب- حسن مرسي:

كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، أن الحركة المدنية هي حركة معارضة تأسست تحت شعار دولة ديمقراطية، وهي حركة ائتلافية بين مجموعة أحزاب، وفكرة فريدة من نوعها لجمع عدد من الأحزاب تحت فكرة ومظلة واحدة.

وقال زهران خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إن الحركة المدنية داخلها خلافات كثيرة وكل قرار أو تحرك يكون نتيجة نقاش ثري.

ولفت إلى أن الحركة المدنية لا تتخذ قراراتها بمبدأ الأقلية والأكثرية لأنها ليست حزب، وشأن كل المواضيع كان هناك خلافا بشأن الانتخابات الرئاسية.

وأردف زهران: إن الخلاف في الحركة المدنية بسبب انتخابات الرئاسة لا يعني انتهاء الحركة، موضحا أن هناك عدد من الأحزاب معه في الحركة المدنية وسيتم تجاوز أي شروخ.

وأردف المرشح الرئاسي فريد زهران، أن كل الناس مفعمة بحسن النوايا وتريد إحداث توافق داخل الحركة المدنية، ومهما حدث سيتم تجاوز الخلاف في المرحلة المقبلة.