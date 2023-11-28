أمطار خفيفة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 %، على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت، وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الرابعة إلى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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