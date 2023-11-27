الصليب الأحمر يتسلم 11 محتجزًا إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى



(مصراوي):

تسلم الصليب الأحمر 11 محتجزا إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، قد أكد إنّه توقع تمديد الهدنة منذ أمس بسبب وجود مؤشرات إيجابية، وقبل ساعتين تحول الأمر إلى تأكيد التمديد وجرى الإعلان عن هذا الأمر رسميا.

وأضاف رشوان،: "خلال يومين سيتم الإفراج عن 20 محجتزا إسرائيليا من فئة النساء والأطفال يقابلهم 60 فلسطينيا من نفس الفئة للأسرى لدى الإسرائيليين".

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