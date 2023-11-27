محافظ الجيزة: تطوير ورصف طرق أبو ربع بالبدرشين و سعد زغلول والصفتي بالعياط



كتب- محمد أبو بكر:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء مراكز ومدن العياط والبدرشين، بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بالتنسيق مع الشركات المنفذة لطريق أبو ربع بمدينة البدرشين؛ لتحسين حركة السيارات وتطوير منظومة النقل بالمدخل الرئيسى لمركز ومدينة البدرشين.

وأضاف راشد، وفق بيان المحافظة الإثنين، أن الطريق يمثل قيمة مضافة لشبكة الطرق، ويربط طريق مصر اسيوط بمدينة البدرشين.

واطلع محافظ الجيزة، على تقرير بموقف الأعمال والذى أوضح الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة بالطريق بطول ٢ كم، في إطار خطة رفع كفاءة وتطوير عددًا من الطرق الحيوية والرئيسية بنطاق المركز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وتابع راشد، نسب التنفيذ في أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من الشوارع بمركز ومدينة العياط، والذى تضمن وضع الطبقة الرابطة بشارع سعد زغلول والصفتى بمدينة العياط، وهم إحدي الشوارع الحيوية وتعد ضمن المطالب الملحة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الأعمال؛ للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال؛ لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقًا للجدول الزمني المحدد لها .