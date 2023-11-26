رئيس شعبة الدخان مهددًا: عندي قائمة بأسماء تجار السوق السوداء للسجائر وسأبلغ عنهم حماية المستهلك

كتب- حسن مرسي:

عقب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على استمرار أزمة السجائر ونقصها في السوق، مؤكدًا أن التجار هم سبب الأزمة.

وأكد إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المعروض عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن رئيس الشركة القابضة قد صرح بأن أزمة السجائر قد تمتد إلى مارس من العام المقبل، مشيرا إلى أنه يمكنه أن يحل هذه الأزمة خلال 48 ساعة من خلال قلب هرم التوزيع.

وشدد رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على ضرورة توزيع السجائر على محطات وطنية، والسوبر ماركت، كبديل لتوزيع السجائر من خلال التجار.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية: "عندي قائمة بأسماء التجار اللي بيبيعوا سوق سوداء، هروح لرئيس جهاز حماية المستهلك".