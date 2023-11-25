وصول الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين إلى الضفة تمهيدًا للإفراج عنهم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تقارير إسرائيلية، بأن الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم في صفقة التبادل وصلوا إلى سجن عوفر بـالضفة الغربية

كما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، باندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قباطية بجنين.

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.