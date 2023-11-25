برلماني: مبادرة منتدى شباب العالم تعزز المساعي نحو السلام العالمي

كتب- نشأت علي:

أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بإعلان منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وقال "عابد" في تصريحات صحفية له، إن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.

وأشار إلى أن منتدى شباب العالم يحرص على تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

وأضاف أن مبادرة مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.